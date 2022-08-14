В коптской церкви в Каире произошел пожар, 35 человек погибли и 55 госпитализированны

По меньшей мере 35 человек погибли и еще 55 госпитализированы в результате пожара, вспыхнувшего в церкви в Каире в воскресенье, сообщило министерство здравоохранения Египта.

«Я мобилизовал все государственные службы, чтобы обеспечить принятие всех мер», — немедленно отреагировал президент Абдель Фаттах ас-Сиси на своей странице в Facebook.

Этот пожар, происхождение которого до сих пор не выяснено, до сих пор бушует, по данным властей, в церкви Абу-Сифин в популярном районе Имбаба, названной в честь святого Меркурия Кесарийского, почитаемого коптами, крупнейшей христианской общиной на Ближнем Востоке в которой насчитывается около 10 млн египтян.

Хотя копты многочисленны, они считают себя лишенными многих возможностей в стране, не могут занимать определенные должности и лишены прав для строительства своих церквей в отличие от нормативов более либеральных для мусульман.

Тема щекотливая, коптский правозащитник Патрик Заки недавно провел 22 месяца в заключении за «распространение ложной информации» из-за статьи, осуждающей нарушения прав христиан в Египте.

Копты подверглись репрессиям со стороны исламистов, особенно после ухода президента аль-Сиси в 2013 году во время правления исламистского президента Мохамеда Мурси, когда регистрировались поджоги церквей и домов коптов.

Абдель Фаттах аль-Сиси, первый президент Египта, который ежегодно посещает коптскую рождественскую мессу, недавно впервые в истории назначил коптского судью главой Конституционного суда.