НАЕК «Енергоатом»: на Запорожской АЭС появилась угроза утечки радиации

Официальный Telegram-канал НАЕК «Енергоатом» сообщает, что один энергетический блок Запорожской атомной электростанции был отключен из-за возможных повреждений.

В НАЕК «Енергоатом» сообщают, что если энергоблок Запорожской АЭС был действительно отключен из-за повреждений, то существует большой риск утечки водорода и радиации. Неквалифицированные действия с энергоблоков могут привести к нарушению норм радиационной и пожарной безопасности.

Российская сторона отрицает серьезность повреждений и сообщает, что станция способна работать. При этом из-за угрозы обстрелов, нагрузку на реакторы действительно пришлось снизить до минимума.

Персонал Запорожской АЭС делает все возможное, чтобы не допустить утечек. Повреждения оперативно ликвидируются, однако опасность «попадания не туда» действительно существует.

На данный момент ЗАЭС продолжает работать и вырабатывает электроэнергию для нужд украинской энергосистемы. Россия и Украины призывают мировое сообщество принять меры, в том числе и отправить миссию МАГАТЭ на станцию, для реальной оценки повреждений.