В Никарагуа католики ограничились мессой после запрета крестного хода

После запрета на проведение крестного хода верующие в Никарагуа в большом количестве посетили мессу в столице Манагуа.

Месса транслировалась в прямом эфире на Facebook.

«Я знаю, что никто не может отнять у нас нашу любовь к Деве Фатимской», — сказал кардинал Леопольдо Бренес, цитирует его никарагуанская газета La Prensa. «Католики утратили страх», — пишет издание.

Со вчерашнего дня возле собора Девы Марии в Манагуа дежурила полиция. В пятницу архиепископия Манагуа объявила в Твиттере, что полиция запретила запланированное на субботу шествие в честь Пресвятой Богородицы по соображениям безопасности. Архиепископия призвала людей прийти в собор Манагуа на мессу, чтобы помолиться за Церковь и Никарагуа.

Правительство Ортеги недавно закрыло около 100 неправительственных организаций и ряд церковных и местных радио- и телестанций в этой центральноамериканской стране.