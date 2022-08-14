В Никарагуа католики ограничились мессой после запрета крестного хода
После запрета на проведение крестного хода верующие в Никарагуа в большом количестве посетили мессу в столице Манагуа.
Месса транслировалась в прямом эфире на Facebook.
«Я знаю, что никто не может отнять у нас нашу любовь к Деве Фатимской», — сказал кардинал Леопольдо Бренес, цитирует его никарагуанская газета La Prensa. «Католики утратили страх», — пишет издание.
Со вчерашнего дня возле собора Девы Марии в Манагуа дежурила полиция. В пятницу архиепископия Манагуа объявила в Твиттере, что полиция запретила запланированное на субботу шествие в честь Пресвятой Богородицы по соображениям безопасности. Архиепископия призвала людей прийти в собор Манагуа на мессу, чтобы помолиться за Церковь и Никарагуа.
Правительство Ортеги недавно закрыло около 100 неправительственных организаций и ряд церковных и местных радио- и телестанций в этой центральноамериканской стране.
Опубликовано: Тарас Медведев
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