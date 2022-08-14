Иранские СМИ обвинили США в заговоре с целью возродить исламофобию, после покушения на Салмана Рушди
Жестокое нападение на Салмана Рушди является заговором Соединенных Штатов, которые «вероятно, хотят распространить исламофобию в мире», заявила в воскресенье иранская газета.
После угрозы жизни из-за фетвы из Ирана в 1989 году, через год после публикации «Сатанинских стихов», британский и американский писатель в пятницу в штате Нью-Йорк получил серию ножевых ранений, это возмутило Запад.
«Возможно, молодой мусульманин, который еще не родился, когда Салман Рушди написал свою сатанинскую книгу, хотел отомстить ему», — заявила в воскресенье ежедневная газета Javan.
Злоумышленник Хади Матар , 24-летний американец ливанского происхождения, родился через несколько лет после публикации «Сатанинских стихов . Этот сатирический роман мусульмане считают кощунственным по отношению к Корану и пророку Мухаммеду.
Газета Javan также приводит гипотезу о заговоре, выдуманном американцами: «Другой сценарий заключается в том, что Соединенные Штаты, вероятно, хотят распространить в мире исламофобию», — считает издание.
По версии другой ежедневной газеты Kayhan, «нападение на Салмана Рушди показало слабость американской разведки и продемонстрировало, что даже строгие меры безопасности не могут предотвратить атаки».
«Нападение на Салмана Рушди также доказывает, что отомстить преступникам на американской земле несложно. Теперь (экс-президент Дональд) Трамп и (экс-госсекретарь Майк) Помпео будут чувствовать большую угрозу», — добавляет Kayhan.
Опубликовано: Тарас Медведев
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