Минобороны Словакии опровергли информацию о передаче МиГ-29 Киеву

Минобороны Словакии заявили, что правительство еще не приняло решение о передаче истребителей Украине.

Глава Минобороны республики Ярослав Надь не подтвердил информацию о якобы совершившейся передаче истребителей.

«Наши истребители МиГ-29 не на Украине. Это ложная информация. Они до сих пор на военном аэродроме в Сляче. Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа, вы увидите их 27 августа на авиационном фестивале, где они официально попрощаются», -пишет он в Фейсбук.

Министр заявил, что решение по передаче еще не принято, Словакия надеется на обмен вооружениями по кольцевой системе, те есть, ей должны будут взамен поставить современные истрбеители.

«Мы ведем переговоры с нашими союзниками и партнерами, что с ними делать дальше. Решение еще не принято. Мы сообщим вам, когда это изменится», - отметил Надь.