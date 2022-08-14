Минобороны Словакии опровергли информацию о передаче МиГ-29 Киеву
Минобороны Словакии заявили, что правительство еще не приняло решение о передаче истребителей Украине.
Глава Минобороны республики Ярослав Надь не подтвердил информацию о якобы совершившейся передаче истребителей.
«Наши истребители МиГ-29 не на Украине. Это ложная информация. Они до сих пор на военном аэродроме в Сляче. Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа, вы увидите их 27 августа на авиационном фестивале, где они официально попрощаются», -пишет он в Фейсбук.
Министр заявил, что решение по передаче еще не принято, Словакия надеется на обмен вооружениями по кольцевой системе, те есть, ей должны будут взамен поставить современные истрбеители.
«Мы ведем переговоры с нашими союзниками и партнерами, что с ними делать дальше. Решение еще не принято. Мы сообщим вам, когда это изменится», - отметил Надь.
Опубликовано: Тарас Медведев
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