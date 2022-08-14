Боррель от лица ЕС осудил теракт у Стены Плача в Иерусалиме

Глава Евродипломатии Боррель заявил, что ЕС осуждает теракт около Стены Плача в Иерусалиме.

В воскресенье, 14 августа 2022 года, глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель прокомментировал произошедший близ Стены Плача в Иерусалиме теракт, в результате которого семь человек получили ранения различной степени тяжести.

Боррель утверждает, что весь ЕС осуждает и считает недопустимым произошедший террористический акт произошедший около Стены Плача у Храмовой горы в Иерусалиме, а также отметил, что безопасность Израиля имеет первостепенную важность для европейских стран.