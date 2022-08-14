Первый сухогруз ООН с украинским зерном покидает одесский порт Южный

Министр инфраструктуры Украины сообщил, что первое гуманитарное судно, зафрахтованное ООН для перевозки украинского зерна, в воскресенье загружено 23 000 тонн пшеницы и готово к выходу в море.

Присутствовавший в порту Южный на погрузке министр Александр Кубраков указал, что «корабль будет следовать в Африку, Эфиопия будет последней страной, куда будет доставлен груз в размере 23 000 тонн пшеницы».

«Я надеюсь, что в наши порты будут заходить и другие суда, зафрахтованные для Всемирной продовольственной программы (ВПП). Надеюсь, скоро будет еще 2-3 корабля», — продолжил он. Позже в Твиттере он добавил, что загрузка завершена и судно готово к отплытию, не назвав даты.

Это пока единственное судно с грузом украинского зерна, без которого, по словам западных политиков, в мире наступил продовольственный кризис и бедные страны встали перед лицом голодной смерти. Остальные суда с кукурузой и пшеницей из Украины уплыли во вполне благополучные страны, такие, как Великобритания, Япония, Германия, Италия и другие.