Во Франции обвинили Турцию в помощи России для обхода санкций
Французские эксперты заявили, что Россия использует Турцию в качестве «троянского коня» для обхода санкций.
В воскресенье, 14 августа 2022 года, обозреватели французской газеты Courrier international заявили, что Турция выступает пособником России для уклонения антироссийских санкций западных стран.
Отмечается, что в течение последних нескольких месяцев объём торговли между Турцией и Россией значительно увеличился и продолжает активно расти, невзирая не введённые против РФ ограничения, что является доказательством того, что Анкара – троянский конь Москвы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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