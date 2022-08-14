Во Франции обвинили Турцию в помощи России для обхода санкций

Французские эксперты заявили, что Россия использует Турцию в качестве «троянского коня» для обхода санкций.

В воскресенье, 14 августа 2022 года, обозреватели французской газеты Courrier international заявили, что Турция выступает пособником России для уклонения антироссийских санкций западных стран.

Отмечается, что в течение последних нескольких месяцев объём торговли между Турцией и Россией значительно увеличился и продолжает активно расти, невзирая не введённые против РФ ограничения, что является доказательством того, что Анкара – троянский конь Москвы.