Верховная рада продлила военное положение в Украине по просьбе Зеленского

14 августа Верховная рада Украины продлила военное положение в стране по просьбе президента Владимира Зеленского.

Вечером воскресенье украинский народный депутат Ярослав Железняк опубликовал сообщение в одной из соцсетей, где заявил, что профильный комитет Верховной рады Украины одобрил предложение Владимира Зеленского продлить военное положение в стране на срок в 90 суток.

Примечательно, что с начала специальной военной операции армии России в Украине режим военного положения в этой стране продлевался уже трижды.