Верховная рада продлила военное положение в Украине по просьбе Зеленского
14 августа Верховная рада Украины продлила военное положение в стране по просьбе президента Владимира Зеленского.
Вечером воскресенье украинский народный депутат Ярослав Железняк опубликовал сообщение в одной из соцсетей, где заявил, что профильный комитет Верховной рады Украины одобрил предложение Владимира Зеленского продлить военное положение в стране на срок в 90 суток.
Примечательно, что с начала специальной военной операции армии России в Украине режим военного положения в этой стране продлевался уже трижды.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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