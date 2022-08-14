Верховная рада продлила военное положение в Украине по просьбе Зеленского

14 августа Верховная рада Украины продлила военное положение в стране по просьбе президента Владимира Зеленского.

Вечером воскресенье украинский народный депутат Ярослав Железняк опубликовал сообщение в одной из соцсетей, где заявил, что профильный комитет Верховной рады Украины одобрил предложение Владимира Зеленского продлить военное положение в стране на срок в 90 суток.

Примечательно, что с начала специальной военной операции армии России в Украине режим военного положения в этой стране продлевался уже трижды.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 




 

 

 

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