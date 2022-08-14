Кадыров: желающие откусить кусок от России будут питаться пережёванной пищей
Рамзан Кадыров вспомнил цитату Владимира Путина о желающих откусить кусок от России, предостерегая неприятелей Москвы от подобных действий.
Вечером 14 августа глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в Telegram, где вспомнил цитату Владимира Путина о том, что целающие откусить кусок от России остануться без зубов. По словам Кадырова, слова Путина являются истинными, однако в действительности Россия умеет дружить с другими странами и может выступать надёжным партнёром для них.
Тем не менее, Рамзан Кадыров уверен, что желающие отсоединить территории от Российской Федерации в попытке развалить страну будут питаться пережёванной пищей до конца собственной жизни.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Кадыров: желающие откусить кусок от России будут питаться пережёванной пищей
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