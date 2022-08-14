Президент Латвии предложил аннулировать визы и ВНЖ всем, кто поддерживает Путина
Президент Латвии выступил с предложением аннулирования всех виз и видов на жительство россиянам.
Президент Латвии Эгилс Левитс выступил с предложением очередных санкций в отношении Российской Федерации.
На этот раз он предложил ввести санкции не против властей или богатых граждан, а против простых россиян.
Он заявил, что необходимо аннулировать уже действующие визы и виды на жительство для всех, кто поддерживает российскую власть.
"Следует аннулировать виды на жительство и визы тем, кто настроен прокремлевски", - цитирует Delfi президента страны.
Ранее замминистра иностранных дел Польше заявил, что страна не будет выдавать визы россиянам.
Опубликовано: Николай Скира
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