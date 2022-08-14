Путин стал новым символом российской оппозиции из-за запрета на въезд в Европу для русских

Президент России Владимир Путин - новый символ российской оппозиции из-за западных санкций.

Российское известное издание "Московский комсомолец" в своем телеграм-канале рассказало о необычных последствиях западных санкций.

Авторы пишет, что никто иной, как президент Российской Федерации Владимир Путин теперь новый символ оппозиции в стране.

"Путин стал символом оппозиции из-за запрета шенгенских виз для русских", - пишет издание.

Дело в том, что некоторые европейские страны уже напрямую заявляют о том, что необходимо активировать полный запрет на визиты граждан РФ в Европу.

При этом глава Литовского МИДа заявил, что "Закрыть" в России необходимо не только тех, кто поддерживает Путина, но и оппозицию. Он предложил россиянам строить "перемены" у себя на родине.