Путин стал новым символом российской оппозиции из-за запрета на въезд в Европу для русских
Президент России Владимир Путин - новый символ российской оппозиции из-за западных санкций.
Российское известное издание "Московский комсомолец" в своем телеграм-канале рассказало о необычных последствиях западных санкций.
Авторы пишет, что никто иной, как президент Российской Федерации Владимир Путин теперь новый символ оппозиции в стране.
"Путин стал символом оппозиции из-за запрета шенгенских виз для русских", - пишет издание.
Дело в том, что некоторые европейские страны уже напрямую заявляют о том, что необходимо активировать полный запрет на визиты граждан РФ в Европу.
При этом глава Литовского МИДа заявил, что "Закрыть" в России необходимо не только тех, кто поддерживает Путина, но и оппозицию. Он предложил россиянам строить "перемены" у себя на родине.
Опубликовано: Николай Скира
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