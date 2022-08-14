В Мали 49 ивуарских наемников, арестованных в аэропорту Бамако, обвинили в подрыве госбезопасности

Ивуарийских солдат, задержанных более месяца в Бамако и обвиненных вооруженными силами Мали в том, что они являются наемниками, обвинили в попытке подорвать безопасность государства.

«В пятницу 49 ивуарийским солдатам были предъявлены обвинения в попытке подорвать государственную безопасность, и им был выдан ордер на арест», — сообщило AFP.

Абиджан уверяет, что эти солдаты выполняли задание ООН, в рамках операций по материально-техническому обеспечению Миссии ООН в Мали и требует их освобождения.

«49 солдат обвинены и помещены под арест за подрыв государственной безопасности и по другим причинам», — заявил со своей стороны AFP представитель министерства юстиции.