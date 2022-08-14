В Мали 49 ивуарских наемников, арестованных в аэропорту Бамако, обвинили в подрыве госбезопасности
Ивуарийских солдат, задержанных более месяца в Бамако и обвиненных вооруженными силами Мали в том, что они являются наемниками, обвинили в попытке подорвать безопасность государства.
«В пятницу 49 ивуарийским солдатам были предъявлены обвинения в попытке подорвать государственную безопасность, и им был выдан ордер на арест», — сообщило AFP.
Абиджан уверяет, что эти солдаты выполняли задание ООН, в рамках операций по материально-техническому обеспечению Миссии ООН в Мали и требует их освобождения.
«49 солдат обвинены и помещены под арест за подрыв государственной безопасности и по другим причинам», — заявил со своей стороны AFP представитель министерства юстиции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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