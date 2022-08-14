Российские войска заняли стратегически важный поселок Пески на Донбассе

Вооруженные силы Российской Федерации заняли населенный пункт Пески на Донбассе.

Российские Вооруженные силы в ходе специальной военной операции заняли стратегически важный поселок Пески на Донбасса.

Украинские войска до последнего пытались удерживать позиции, там шли ожесточенные бои против подразделения "Сомали".

"Комсомольская правда" рассказывает о том, почему Пески имели такое значения для развития дальнейшего наступления.

По словам корреспондента Анатолия Коца, теперь войска РФ могут наступать как на западном направлении, так и на северном.

"Дальше наши войска могут развивать наступление как на запад в сторону Карловки, расширяя границы контролируемой территории, так и на север в сторону Водяново", - говорится в сообщении.