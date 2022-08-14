Резников потребовал от России вернуть Украине границы 1991 года и выплатить репарации

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал условия начала мирных переговоров с Россией.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников назвал условия прекращения боевых действий.

По словам Резникова, Украина должна получить обратно все земли, которые были у нее на момент 1991 года.

Стоит отметить, что фактически это является требованием вернуть все подконтрольные РФ земли Украины, взятые в ходе спецоперации.

Также это требование означает возвращение в Украину Крыма, а также территории всего Донбасса.

Алексей Резников добавил, что компромисс с Россией возможен только в случае выплаты репараций.

"Украина готова к компромиссу, но только в случае выхода страны к границам 1991 года и уплате Россией репараций", - заявил Резников.