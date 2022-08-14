Резников потребовал от России вернуть Украине границы 1991 года и выплатить репарации
Министр обороны Украины Алексей Резников назвал условия начала мирных переговоров с Россией.
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников назвал условия прекращения боевых действий.
По словам Резникова, Украина должна получить обратно все земли, которые были у нее на момент 1991 года.
Стоит отметить, что фактически это является требованием вернуть все подконтрольные РФ земли Украины, взятые в ходе спецоперации.
Также это требование означает возвращение в Украину Крыма, а также территории всего Донбасса.
Алексей Резников добавил, что компромисс с Россией возможен только в случае выплаты репараций.
"Украина готова к компромиссу, но только в случае выхода страны к границам 1991 года и уплате Россией репараций", - заявил Резников.
Опубликовано: Николай Скира
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Резников потребовал от России вернуть Украине границы 1991 года и выплатить репарации
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