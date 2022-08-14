США хотят свести на нет российскую спецоперацию, уничтожив Украину

В Вашингтоне хотят закончить специальную военную операцию РФ, уничтожив Украину.

В руководстве Соединенных Штатов Америки созрел план по прекращению спецоперации России в Украине, пишет "Московский комсомолец",

Однако, как отмечают авторы издания, такое решение стало бы концом не только операции российских войск, но и самой Уркаины.

Как пишет "МК", Вашингтон рассматривает вариант устроить взрыва Запорожской атомной станции, которая находится под контролем войск РФ.

При этом отмечается, ответственность хотят возложить на российскую армию. Мощность взрыва на этой станции стала бы в девять раз сильнее взрыва на Чернобыльской АЭС.

Учитывая расположение станции, в равной степени ощутила бы и сама Россия. При этом затронуты были бы все страны, с которыми граничит Украина.