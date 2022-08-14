Зеленский в видеообращении признал, что ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подтвердил удары ВСУ по Запорожской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении заявил, что ВСУ ведут огонь по Запорожской АЭС.

По словам Зеленского, Вооруженные Силы Украины, а также спецслужбы страны буквально ведут охоту на всех российских солдат, которые якобы стреляют по АЭС.

"Каждый российский солдат, который либо стреляет по станции, либо стреляет под прикрытием станции, должен понимать, что они становятся особой мишенью для нашей разведки, для наших спецслужб, для нашей армии", - сказал он.

Учитывая, что Киев обвиняет войска РФ в обстрелах станции, можно прийти к выводу, что фактически Зеленский признает обстрелы района Запорожской АЭС силами ВСУ.