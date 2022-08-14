ВСУ нанесли удар по базе ЧВК Вагнера в Попасной
Украинский войска обстреляли место дислокации бойцов ЧВК Вагнера в Попасной.
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по базе частной военной компании "Вагнер" на территории Попасной.
Об этом рассказал военный корреспондент. Юрий Котенок в своей официальном телеграм-канале.
Также он отметил, что источники в Донецкой народной республике подтвердил факт обстрела базы "вагнеровцев".
Обстрел, по словам корреспондента, велся из дальнобойных американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
На данный момент о количестве погибших и раненых не сообщается. Украинские СМИ писали о гибели в ходе обстрела Пригожина, но Котенок не подтвердил информацию.;
Опубликовано: Николай Скира
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