Зеленский потребовал от всех граждан России публично поддержать Украину

Президент Украины в своем очередном видеообращении выступил с требованием к россиянам.

Украинский президент в своем традиционном видеообращении сделал заявление для граждан Российской Федерации.

По словам Зеленского, если россиянин не высказывается в поддержку Украины, то это значит, что он поддерживает действия российской армии.

"Если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете", - заявил Зеленский.

Также он потребовал от каждого гражданина России публично высказаться в поддержку Украины.

"Где бы вы ни находились — как на территории России, так и за рубежом, — ваш голос должен звучать в поддержку Украины", - сказал он.