Зеленский потребовал от всех граждан России публично поддержать Украину
Президент Украины в своем очередном видеообращении выступил с требованием к россиянам.
Украинский президент в своем традиционном видеообращении сделал заявление для граждан Российской Федерации.
По словам Зеленского, если россиянин не высказывается в поддержку Украины, то это значит, что он поддерживает действия российской армии.
"Если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете", - заявил Зеленский.
Также он потребовал от каждого гражданина России публично высказаться в поддержку Украины.
"Где бы вы ни находились — как на территории России, так и за рубежом, — ваш голос должен звучать в поддержку Украины", - сказал он.
Опубликовано: Николай Скира
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