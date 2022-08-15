Корки апельсина - природный антибиотик, средство от моли, прекрасный очиститель: список можно продолжить

Апельсиновая кожура может очень пригодится в хозяйстве, поэтому не надо спешить ее выбрасывать. Несколько полезных советов из житейского опыта стоит смело взять на заметку.

Антибиотик

Да, корку апельсина вполне можно считать природным антибиотиком. В ней много фитонцидов, подавляющих деятельность патогенной микрофлоры в организме.

Даже вдыхая аромат кожуры, можно защититься от ОРВИ: эфирные масла защищают от микробов и снимают воспаление.

Как применять

хаживать за полостью рта. Можно просто пожевать корочку после приема пищи, чтобы обезопасить себя от вредных микробов во рту.

Очищать зубную эмаль. В этом деле помогают натирания зубов "изнаночной" стороной кожуры.

Понижать холестерин. Тертую корочку хорошо добавлять в любые блюда, например в летние салаты.

Профилактика болезней сердца, чистка сосудов. Для таких целей можно кушать и мякоть и цедру апельсина да и вообще любых цитрусовых.

Наладить пищеварение. В кожице апельсина много клетчатки, которая стимулирует работу ЖКТ. Цедра обогащает кишечную флору полезными бактериями, она же поможет убрать тошноту, изжогу и даже запор.

Укрепить иммунитет. Когда начнется сезон гриппа и простуд, апельсины можно есть прямо с кожицей. В ней много витаминов, они поддержат организм в период холодов.

Убрать отеки. Кожура апельсина прекрасно нормализует водно-солевой баланс.

Улучшить обменные процессы. Надо просто заваривать иногда несколько чашек чая из корок апельсина. Это поможет решить проблему лишнего веса.

Успокаивать нервы. Можно просто подышать ароматом кожуры, эффект будет заметен очень быстро. Эта же процедура избавляет от бессонницы. Можно еще потереть легонько виски кожицей.

Женщинам на заметку. В критические дни настой из корок поможет снять боли.

Уберечься от укусов. Насекомые в лесу не страшны, если натереть открытые части тела кожурой апельсина.

Ухаживать за лицом. Из кожуры можно приготовить полезные маски, увлажняющие средства. Такие косметические процедуры избавят от прыщей, залечат ранки и уберут сыпь, скроют мелкие морщинки.

Однако апельсиновая корка может быть опасна для аллергиков, об этом надо помнить всегда.

Для хозяйских нужд

Кожура очищает ванну. Если измельчить шкурку апельсина и смешать с солью, получиться отличное очищающее средство.

Корочки избавляют от неприятного запаха в хлебнице или холодильнике.

Кожица прекрасно дезинфицирует разделочные кухонные доски.

Апельсиновая корка пригодится для защиты от моли. Надо только разложить кусочки в платяном шкафу.

Корочки помогают отвадить насекомых из дома и отучить домашних котов от вредных привычек: грызть цветы в вазонах или метить дорогие ковры.

Из оболочки апельсина делается прекрасное удобрение для дачного участка.

Ароматные корочки очищают микроволновку. Надо поставить емкость с водой и с корками в печку и запустить цикл подогрева на пять минут на полную мощность. После чего надо лишь протереть все стенки СВЧ сухой тряпочкой.