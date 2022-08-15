Лидер немецких христианских демократов не видит в ФРГ посредника в украинском конфликте

Председатель ХДС Фридрих Мерц не может представить Германию в роли посредника в конфликте России и Украины.

«Скажу откровенно, Федеративная Республика Германия не играет посреднической роли в этом конфликте», — заявил лидер оппозиции в Бундестаге Немецкому агентству печати.

«Мы стоим вместе с Европой на стороне Украины и поэтому не занимаем нейтральную позицию в этом конфликте», - уточнил он.

Отметим, что журналисты DPA спросили Мерца, может ли он представить, что, например, бывший канцлер Ангела Меркель (ХДС) может вмешаться, чтобы положить конец войне.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 




 

 

 

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