Лидер немецких христианских демократов не видит в ФРГ посредника в украинском конфликте

Председатель ХДС Фридрих Мерц не может представить Германию в роли посредника в конфликте России и Украины.

«Скажу откровенно, Федеративная Республика Германия не играет посреднической роли в этом конфликте», — заявил лидер оппозиции в Бундестаге Немецкому агентству печати.

«Мы стоим вместе с Европой на стороне Украины и поэтому не занимаем нейтральную позицию в этом конфликте», - уточнил он.

Отметим, что журналисты DPA спросили Мерца, может ли он представить, что, например, бывший канцлер Ангела Меркель (ХДС) может вмешаться, чтобы положить конец войне.