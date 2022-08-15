Японские министры посетили скандальный храм Ясукуни в Токио, в день окончания Второй мировой войны

Поскольку Япония отмечает окончание Второй мировой войны, два японских министра собрались в понедельник в синтоистском храме Ясукуни в Токио, где почтили память 2,5 миллионов японцев погибших на войне.

В соседних с Японией странах святыня рассматривается как символ милитаристского прошлого Японии. Поэтому визиты японских правительственных чиновников в храм регулярно вызывают критику стран, пострадавших от имперской японской армии во время войны, в частности Южной Кореи и Китая.

Санаэ Такаичи, министр экономической безопасности, и Кения Акиба, министр восстановления региона Тохоку, пострадавшего от тройной катастрофы 2011 года, собрались там в понедельник.

Первый, известный своими ультранационалистическими позициями, приезжает туда регулярно.

«В этом году на Украине война. Я молилась, чтобы на войне больше не умирали люди», — сказала она журналистам, добавив, что выразила свою «благодарность» похороненным там погибшим на войне. Министр торговли Ясутоши Нисимура также посетил храм в эти выходные.

Премьер-министр Фумио Кисида, вступивший в должность в октябре, в понедельник выбрал традиционное денежное пожертвование. В его офисе AFP сообщили, что он сделал это на свои деньги и «по доверенности в качестве президента Либерально-демократической партии».

Ни один действующий премьер-министр Японии не посещал святыню с 2013 года, когда Синдзо Абэ, убитый в прошлом месяце, вызвал критику в Пекине и Сеуле и резкий упрек со стороны его ближайшего союзника Соединенных Штатов.

Нынешний премьер-министр призвал к более теплым отношениям с Южной Кореей, заявив, что две страны «не могут позволить себе тратить время» на улучшение отношений после многих лет напряженности по вопросам, связанным с войной.

Сегодня же император Нарухито и императрица Масако посетили национальную церемонию, посвященную 77-й годовщине капитуляции Японии, ознаменовавшей окончание Второй мировой войны.