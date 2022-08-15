Филиппины расторгли сделку по вертолетам с РФ и из-за санкций вынуждены покупать американские машины

Филиппины рассматривают возможность покупки тяжелых вертолетов Chinook в Соединенных Штатах после выхода из сделки с Россией на 227,35 млн долларов во избежание санкций, заявил в понедельник посол Манилы в Вашингтоне.

За несколько дней до окончания шестилетнего президентского срока Родриго Дутерте, Филиппины отменили сделку по покупке 16 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17 из-за опасений санкций США.

«Отмена этого контракта вызвана, главным образом, войной на Украине. Хотя ожидается, что в нашу сторону будут введены санкции со стороны Соединенных Штатов и западных стран, очевидно, что продолжение и выполнение этого контракта не в наших интересах», — сообщил Мануэль Ромуальдес журналистам на виртуальном форуме.

Ромуальдес сказал, что «Чинуки» заменят существующее оборудование, используемое для передвижения войск и обеспечения готовности к стихийным бедствиям в стране Юго-Восточной Азии.

Соединенные Штаты готовы заключить сделку по сумме, которую Филиппины должны будут потратить на российские вертолеты, сказал Ромуальдес, добавив, что сделка с Вашингтоном, вероятно, будет включать техническое обслуживание, ремонт и запчасти.

Филиппины ведут переговоры с Россией о возврате авансового платежа в размере 38 миллионов долларов за вертолеты, поставки которых должны были начаться в ноябре следующего года, или через 24 месяца после подписания контракта.

Филиппины находятся на завершающей стадии пятилетней модернизации устаревшей военной техники стоимостью 300 миллиардов долларов, включая военные корабли времен Второй мировой войны и вертолеты, использовавшиеся Соединенными Штатами во время войны во Вьетнаме.

По словам Ромуальдеса, в дополнение к военным сделкам Филиппины при новом президенте Фердинанде Маркосе-младшем также хотят расширить экономические обмены с Соединенными Штатами, в том числе в сфере производства, цифровой инфраструктуры и экологически чистой энергии, включая модульную ядерную энергетику.