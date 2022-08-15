В Мали прошла демонстрация за скорейший вывод французского контингента

Несколько десятков человек провели демонстрацию в Гао севере Мали в воскресенье, чтобы ускорить вывод контингента французских вооруженных сил из страны.

«С этого дня, в воскресенье, 14 августа 2022 года, мы даем 72-часовой ультиматум для окончательного ухода Бархане», — заявили демонстранты, представившиеся общественностью города Гао.

Гао стал местом расквартирования французских солдат, выполнявших миссию в Мали и направляющихся теперь в Нигер.

«Демонстранты были приняты начальником штаба губернатора, которому они передали свое заявление», — сказал AFP Исса Идрисса, сотрудник губернатора по связям с общественностью.

Власти Мали приняли решение приостановить миссию ООН в стране и выслать всех иностранных миротворцев. Ситуация изменилась после заключения контракта с российскими инструкторами и советниками, которые прибыли на Мали после передачи новых вооружений: самолетов Су-25 и различных модификаций российских вертолетов.