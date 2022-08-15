Министр окружающей среды ФРГ Лемке боится потерять доверие после гибели рыбы в Одере

Министр окружающей среды Штеффи Лемке опасается потери общественного доверия, если не будет выяснена предыстория гибели рыбы на Одере.

На встрече со своим польским коллегой в воскресенье в Щецине она потребовала сделать все возможное, чтобы выяснить, кто несет ответственность, сообщила Лемке в интервью «Моргенмагазин» в понедельник.

Теперь все лица, принимающие решения, несут ответственность за выявление причин этого загрязнения.

«Если это не сработает, произойдет массовая потеря доверия, особенно к польскому населению, но, вероятно, и к нам», - отметила Лемке.

По словам Лемке, тот факт, что информация о гибели рыбы из Польши дошла до немецкой стороны очень поздно, затрудняет установление причин ущерба.

Гибель рыбы в Одере уже несколько дней беспокоит людей, живущих на реке в Польше и Германии. Согласно правительственной информации, польские власти уже в конце июля получили первые признаки того, что в реке плавают массы мертвой рыбы. Причина гибели рыбы до сих пор не ясна.