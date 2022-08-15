yahoo: Дженнифер Лопес испугала фанатов, что может завершить карьеру
Дженнифер Лопес, недавно вышедшая замуж за Бена Аффлека, расставляет приоритеты. Знаменитость намекнула, что может оставить карьеру ради близких людей.
В недавнем выпуске своего "On the JLo" известная певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась некоторыми подробностями своей жизни.
Знаменитость рассказала о своих отношениях с Беном Аффлеком.
На снимках Дженнифер и Бен сидят в ресторане, где счастливая жен облачена в зеленое платье (зелёный - любимый цвет звезды экрана) позирует на коленях у законного супруга.
На одном из фото знаменитости целуются. Лопес намекает на то, что теперь будет больше времени уделять личной жизни, а не карьере. На своём сайте мировая звезда разместила обращение, в котором дала понять, что думает о своих творчестве и личной жизни.
Для меня очень важно, особенно сейчас, расставлять приоритеты в личной жизни, а не только в работе. Когда у меня были дети 14 лет назад, я начала думать по-другому.
Для меня все изменилось. Понемногу моя перспектива превратилась в более здоровый баланс между работой и личной жизнью.
Напомним, что совсем недавно звёзды Голливуда сочетались браком. Это вторая попытка известных на весь мир личностей построить отношения.
Прошлый раз, 20 лет назад, отношения Лопес и Аффлека свадьбой не закончились. Теперь всё по-другому.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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