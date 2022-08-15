На форуме «Армия-2022» покажут прототип беспилотного военного «Урала»
В России показали прототип первого беспилотного военного грузовика «Урал». С машиной и ее общими характеристиками можно будет ознакомится на военно-техническом форму «Армия-2022».
Беспилотный «Урал» предназначен для целей Вооруженных сил Российской Федерации. Широкой общественности грузовик покажут впервые. Экспериментальный образец «Урала» полностью лишен кабины и возможностей для человеческого управления внутри.
Производитель уточнил, что беспилотный «Урал» оснащен техническим зрением, а кроме того прототип прошел большую часть необходимых испытаний перед поступлением в ВС РФ. Грузовик управляется как с помощью пульта дистанционного управления, так и в варианте робота (по программе).
Прототипы «Урала» представлен в двухцветной камуфляже, однако его использование может быть не только в военных, но и гражданских целях. По словам производителя, грузовик можно будет применять в войсках с целью провоза грузов по опасным участкам.
Ранее концерн «Калашников» показал новых беспилотник ZALA 421-24. С техническими характеристиками также можно будет ознакомиться на военно-техническом форму «Армия-2022», который пройдут в Москве.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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