Французский портал Agoravox пишет, что введение Западом санкций в отношении России обернулись против Европы. При этом европейские политики не делают ничего, чтобы исправить ситуацию.

По мнению автора материала Agoravox, европейские политики приняли самоубийственное решение, когда объединили давление на Россию по части энергоресурсов. Сокрушить российскую экономику не удалось, а экономическая и финансовая война Европы с Россией полностью провалена так и не начавшись.

Кроме очевидных проблем с поставками российских энергоресурсов в Европу, в России происходят прямо противоположные процессы, чем те, которые ожидали политики вводящие санкции. Так, российский рубль продолжает укрепление, а Европа не может отказаться ни от российских газа, ни от нефти в полном объеме.

В ЕС также существует проблема начала протестов, так как санкции против России затронули экономическую, политическую, социальную и даже экологическую сферу. Как минимум, европейцы недовольны дороговизной отопления.

Ранее протесты в ЕС предрекали члены левой немецкой партии Die Linke. Они отмечали, что антироссийские санкции ударили по слабозащищенным слоям населения Германии и вызывают социальный протест. 44% респондентов опросов заявляют, что присоединились бы к демонстрациям против роста цен на энергоносители и стоимости жизни.