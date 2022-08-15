Генерал ВСУ называл невозможными быстрые поставки оружия из США в Украину

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что «американские склады забиты оружием для Украины», однако их поставки «по хлопку руками» невозможны.

Сергей Кривонос отметил, что в США действительно склады забиты оружием и техникой, которые будут поставлены в Украину. Однако сделать это быстро просто невозможно. По его словам, американцы заинтересованы в том, чтобы сначала решить свои национальные проблем и построить планы, а потом оказывать помощь Украине.

Генерал ВСУ подчеркнул, что поставить оружие «по хлопку руками» не представляется возможным. Нужно реально смотреть на факты, которые говорят о поставках «в лучшем случае к концу осени».

Он также отметил, что это серьезная проблема для ВСУ, так как российская армия имеет «большой стратегический запас нефти, другого топлива и техники». В связи с этим Сергей Кривонос отметил, что «впереди у Украины еще много бессонных ночей, боев и потерь».

Сергей Кривонос — генерал-майор ВСУ, экс-первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ. С марта по декабрь 2022 года являлся заместителем Совета национальной безопасности и обороны Украины (был назначен на пост экс-президентом Украины Петром Порошенко и снят нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским).