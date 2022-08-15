yahoo: только Мадонна в 63 года может кататься на роликах в мини-юбке и в чулках в сеточку

Знаменитая певица Мадонна продемонстрировала подтянутые ягодицы и стройные ноги, катаясь на роликах в мини-юбке и чулках в сеточку.

63-летняя Мадонна показала "эпическую попку" и подтянутые ноги в колготах в сеточку и мини-юбке, катаясь на роликах на катке в Центральном парке.

Исполнительница любит заниматься пилатесом, чтобы привести в порядок ноги, ягодицы и руки, с удовольствием мировая звезда танцует с личным тренером, чтобы быть всегда активной.

Мадонна серьезно подходит к своему здоровью, лечению травм. Она много работала, восстанавливая травму колена и бедра после операции по замене.

На новых снимках королева поп-музыки продемонстрировала стройные ноги в чулках-сеточках и мини-юбке, катаясь на катке.

63-летняя артистка наслаждается летним Нью-Йорком, катаясь на роликах в Центральном парке для DiscOasis.

Катание на роликовых коньках - не только забава, ностальгия, но и отличная тренировка. В период этих активных действий сжигается столько же калорий, что и при беге. А заниматься этим в 100 раз веселее.

Видимо, Мадонна, поняв преимущество катания на роликах, добавила занятие как тренировку для своих ног.

Кроме коньков Мадонна с огромным удовольствием проводит время за пилатесом. Она тренируется таким образом , чтобы укрепить бедра и ягодицы.