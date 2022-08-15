Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства против Тинькова и Meta

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против Тинькова из-за оскорбительных высказываний в одной из социальных сетей. Он требует взыскать с него компенсацию в размере 2 млрд рублей.

Дерипаска также подал иск о защите чести и достоинства против компании Meta (признанной экстремистской и запрещенной в России). Карточка заведенного дела появилась на сайте Уть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

Первое судебное заседание (слушание) по делу о защите чести и достоинства Олега Дерипаска назначено на 16 августа 2022 года. Размер компенсации определили юристы и адвокаты бизнесмена.

Адвокат Алексей Мельников сообщил, что иск против Олега Тинькова и компании Meta был подал из-за нанесения морального и репутационного вреда, нанесенного бизнесмену из-за необдуманных высказываний.

При этом компенсацию в размере 2 млрд рублей Дерипаска требует именно от Тинькова, финансовые требования к Meta бизнесмен не выдвигал. Он требует от компании удаления «не соответствующей действительности» информации.