Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства против Тинькова и Meta
Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против Тинькова из-за оскорбительных высказываний в одной из социальных сетей. Он требует взыскать с него компенсацию в размере 2 млрд рублей.
Дерипаска также подал иск о защите чести и достоинства против компании Meta (признанной экстремистской и запрещенной в России). Карточка заведенного дела появилась на сайте Уть-Лабинского районного суда Краснодарского края.
Первое судебное заседание (слушание) по делу о защите чести и достоинства Олега Дерипаска назначено на 16 августа 2022 года. Размер компенсации определили юристы и адвокаты бизнесмена.
Адвокат Алексей Мельников сообщил, что иск против Олега Тинькова и компании Meta был подал из-за нанесения морального и репутационного вреда, нанесенного бизнесмену из-за необдуманных высказываний.
При этом компенсацию в размере 2 млрд рублей Дерипаска требует именно от Тинькова, финансовые требования к Meta бизнесмен не выдвигал. Он требует от компании удаления «не соответствующей действительности» информации.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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