CinemaBlend: Том Холланд отказался от социальных сетей
Звезда «Человека-паука», 26-летний британский актер Том Холланд заявил, что отказывается от социальных сетей. Решение он принял ради «сохранения психического здоровья».
Том Холланд отметил, что раньше часто использовал интернет-приложения, числа о себе разные мнения. Это негативно сказывалось на его психологическом состоянии, так как помимо благодарностей и похвал, в интернете много «хейта».
Звезда поведала, что находит Instagram (социальная сеть, запрещенная в России) и Twitter «удушающими». Холланд признался, что зацикливается на информации, когда находит что-то в сети.
Актер считает, что любая информация о нем, в том числе и положительная, оказывает негативное влияние на его психологическое здоровье. Поэтому Холланд принял решение удалить свои аккаунты из социальных сетей.
Том Холланд добавил, что является активным пользователем Instagram на протяжении 13 лет. В конце июля 2022 года согласно опросам в этой социальной сети, он оказался в числе номинантов на звание самого красивого мужчины в мире.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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