yahoo: Джулия Фокс надела мини-юбку из латекса, ткани в которой меньше, чем голого тела
Джулия Фокс вышла в свет в своём самом смелом образе. Мировая знаменитость надела юбку из латекса, ткани на которой присутствует меньше, чем голого тела.
Джулия Фокс выбрала смелый образ для выхода в свет. На ней крошечный бюстгалтер и мини-юбка.
"Джулия Фокс - итало-американская актриса и модель. Как актриса она известна своей дебютной ролью в фильме "Неограненные драгоценности" 2019 года, за который она была номинирована на премию Gotham Awards 2019 в номинации "Актёр-прорыв".
В четверг знаменитости не удалось остаться незамеченной в Лос-Анджелесе, так как чёрный латекс, мини-юбка, демонстрирующая ягодицы и укороченный топ сделали своё дело.
Оголённых участков кожи на Фокс больше, чем ткани, соединённой 2-умя геометрическими серебряными застёжками.
Дополнила Джулия смелый наряд прозрачными туфлями на шпильке и своим фирменным макияжем глаз Fox.
Актриса одевается так намеренно, замечая: "Иногда папарацци ловят меня, и я выгляжу как дерьмо, понимаете? Если они меня поймают, я могла бы также извлечь из этого максимум пользы. Я чувствую, что оказываю услугу. Я оказываю услугу".
После знаменитость уточнила: "визуальный сервис".
Так молодая женщина увеличивает шансы папарацци не пройти мимо неё, чтобы та могла похвастаться новым нарядом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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yahoo: Джулия Фокс надела мини-юбку из латекса, ткани в которой меньше, чем голого тела
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