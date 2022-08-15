yahoo: Джулия Фокс надела мини-юбку из латекса, ткани в которой меньше, чем голого тела

Джулия Фокс вышла в свет в своём самом смелом образе. Мировая знаменитость надела юбку из латекса, ткани на которой присутствует меньше, чем голого тела.

Джулия Фокс выбрала смелый образ для выхода в свет. На ней крошечный бюстгалтер и мини-юбка.

"Джулия Фокс - итало-американская актриса и модель. Как актриса она известна своей дебютной ролью в фильме "Неограненные драгоценности" 2019 года, за который она была номинирована на премию Gotham Awards 2019 в номинации "Актёр-прорыв".

В четверг знаменитости не удалось остаться незамеченной в Лос-Анджелесе, так как чёрный латекс, мини-юбка, демонстрирующая ягодицы и укороченный топ сделали своё дело.

Оголённых участков кожи на Фокс больше, чем ткани, соединённой 2-умя геометрическими серебряными застёжками.

Дополнила Джулия смелый наряд прозрачными туфлями на шпильке и своим фирменным макияжем глаз Fox.

Актриса одевается так намеренно, замечая: "Иногда папарацци ловят меня, и я выгляжу как дерьмо, понимаете? Если они меня поймают, я могла бы также извлечь из этого максимум пользы. Я чувствую, что оказываю услугу. Я оказываю услугу".

После знаменитость уточнила: "визуальный сервис".

Так молодая женщина увеличивает шансы папарацци не пройти мимо неё, чтобы та могла похвастаться новым нарядом.