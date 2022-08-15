Совет Федерации отреагировал на угрозы Киева разрушить Крымский мост
Сенатор Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что российская сторона «никогда не позволит» уничтожить Украине Крымский мост и другие стратегические объекты.
Косачев отметил, что в случае попыток нанесения ударов по Крымскому мосту со стороны ВСУ, будет понятно, что это делается благодаря западному оружию (которое поставляется Украине от западных стран). Соответственно, подобные атаки будут считаться прямым объявлением войны.
Сенатор подчеркнул, что Крымский мост — не просто стратегический объект. В случае атаки на него это доставит проблемы миллионам простых жителей полуострова и близлежащих регионов Юго-Востока России.
Он считает, что слова о разрушении Крымского моста не более, чем провокации. Однако сенатор подчеркнул, что такие провокации необходимо пресекать на корню, чтобы о разрушении таких объектов «даже не задумывались те, кто пишет сценарии».
Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Украины провела переговоры с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста. По его словам, первые обсуждения нанесения удара были еще на саммите НАТО в июне 2022 года.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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