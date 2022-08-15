Вражда между Бритни Спирс и Кевином Федерлайном обостряется: Кевин публикует видео, где Бритни кричит на сыновей

Певица Бритни Спирс и её бывший супруг Кевин Федерлайн находятся в натянутых отношениях. Ситуация ухудшается, когда экс-супруг публикует видео, где знаменитость кричит на своих детей.

В среду вечером война между Бритни Спирс и её бывшим мужем Кевином Федерлайном обрела ещё более личный характер.

4 года назад экс-супруг мировой знаменитости позволил себе выложить в сеть видео, где исполнительница кричит на своих наследников - Шона Перстона и Джейдена Джеймса.

Прежде чем Федерлайн удалил пост, экспертам удалось выяснить, что ролик смонтирован из двух разных эпизодов.

В запрещённой сегодня в России социальной сети Кевин написал:

"Я не могу сидеть сложа руки и позволять таким образом оббвинять моих сыновей после того, что они прошли. Как бы нам ни было больно, мы всей семьёй решили опубликовать эти видео, снятые мальчиками, когда им было 11 и 12 лет. Это ещё не самое худшее. Ложь должна прекратиться. Я надеюсь, что наши дети вырастут и будут выше этого."

Это сообщение пришло через пару часов после того, как Спирс поделилась в соцсетях историей о своих взаимоотношениях с сыновьями.

"Мне трудно отпустить тех, кого я действительно люблю..., к примеру, своих детей. Ситуация должна была быть решена на 100 процентов в частном порядке, а не в интернете."

Спирс говорит о предстоящем "откровенном" интервью Федерлайна.

В превью, которое опубликовано на Daily Mail, сказано, что наследники не видели свою звёздную мать несколько месяцев, а также не захотели присутствовать на свадьбе родительницы с Сэмом Асгари.

Федерлайн утверждает, что смутили детей и обнажённые фото матери, выложенные в социальной сети.