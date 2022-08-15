Посол Украины в Австралии объявил сбор средств на обучение дочери в Лондоне
За три недели на просьбу откликнулись 14 человек, собравшие чуть более £3 тыс.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко обратился к пользователям Facebook с просьбой помочь собрать деньги для обучения его дочери в одной из школ Лондона.
Соответствующее сообщение глава украинской дипмиссии разместил на своей странице 21 июля.
Тем временем денег просит не только посол, но и власти его страны.
Как рассказал политолог Богдан Безпалько, с каждым днём разрушается и украинская экономика, и логистика, и производство, и другие сферы деятельности, поэтому Киеву отчаянно нужны дополнительные средства.
Опубликовано: Антон Райт
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