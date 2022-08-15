Украина попыталась с помощью HIMARS уничтожить штаб-квартиру Вагнера

На территорию, где орудовала группа Вагнера были запущены ракетные системы HIMARS.

Согласно сообщениям, российские войска были поражены украинским ракетным комплексом HIMARS (Высокомобильная артиллерийская ракетная система) после того, как российский военный корреспондент раскрыл местоположение базы.

База подверглась нападению в воскресенье и была оккупирована группой Вагнера, российским военизированным формированием, воюющим на Украине.

Согласно сообщению Daily Kos, российский пропагандист Юрий Котенок написал в Telegram, что Украина использовала HIMARS для нападения на группу Вагнера. Однако украинские силы не подтвердили, было ли это так.

Согласно сообщению "Громадське", Украине стало известно о местонахождении базы после того, как 8 августа на базу прибыл российский военный корреспондент Сергей Среда.

Российский шеф-повар и доверенное лицо Владимира Путина Евгений Пригожин также виден на одной из фотографий с Sreda, однако не было подтверждено, был ли он на базе во время нападения

Российский телеграм-канал "Радио Свобода" также подтвердил факт забастовки, а также отметил, что с тех пор Среда удалил свой пост, но он по-прежнему остается доступным на других телеграм-каналах