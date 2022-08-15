Галкин высмеял Бабкину и Долину за поддержку России на своём концерте в Латвии
Максим Галкин, выступая на латвийской сцене, прошёлся по известным в РФ артисткам Надежде Бабкиной и Ларисе Долиной за то, что те поддержали спецоперацию.
Покинувший родину комик и ведущий телевидения Максим Галкин посмеялся над российскими исполнительницами Надеждой Бабкиной и Ларисой Долиной, оставшимися в родном государстве и поддерживающими спецоперацию армии РФ в Украине.
Издание "СтарХит" цитирует звезду сцены:
"Не понимаю, почему нужно быть за власть? Хорошо, они хотят получить какие-то там крошки с барского стола, чтобы их заметили, но там не видят ни Бабкину, ни Долину"
Недавно шоумен подверг критике и простых жителей России.
За это на голову супруга Аллы Борисовны обрушивается масса негатива, и тот оправдывается перед своими зрителями.
Недавно в своём блоге артист записал ролик, суть которого в том, что для юмориста любой зритель важен и к своей аудитории Галкин относится с огромной благодарностью.
Доказательствами сказанному стали видео с нескольких выступлений артиста в РФ.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: отношения между РФ и США прекратятся после признания России спонсором террора
Для органов скончавшейся после двойного ДТП Энн Хеч нашли реципиентов
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации
Не типичный аутизм - парааутизм, который сложно распознать
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта