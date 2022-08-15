Галкин высмеял Бабкину и Долину за поддержку России на своём концерте в Латвии

Максим Галкин, выступая на латвийской сцене, прошёлся по известным в РФ артисткам Надежде Бабкиной и Ларисе Долиной за то, что те поддержали спецоперацию.

Покинувший родину комик и ведущий телевидения Максим Галкин посмеялся над российскими исполнительницами Надеждой Бабкиной и Ларисой Долиной, оставшимися в родном государстве и поддерживающими спецоперацию армии РФ в Украине.

Издание "СтарХит" цитирует звезду сцены:

"Не понимаю, почему нужно быть за власть? Хорошо, они хотят получить какие-то там крошки с барского стола, чтобы их заметили, но там не видят ни Бабкину, ни Долину"

Недавно шоумен подверг критике и простых жителей России.

За это на голову супруга Аллы Борисовны обрушивается масса негатива, и тот оправдывается перед своими зрителями.

Недавно в своём блоге артист записал ролик, суть которого в том, что для юмориста любой зритель важен и к своей аудитории Галкин относится с огромной благодарностью.

Доказательствами сказанному стали видео с нескольких выступлений артиста в РФ.