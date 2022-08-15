Лоллобриджида собирается баллотироваться на выборах в Италии как евроскептик

Икона итальянского кино Джина Лоллобриджида будет баллотироваться в Сенат страны на выборах в следующем месяце после того, как недавно отпраздновала свое 95-летие.

Лоллобриджида планирует выставить свою кандидатуру в качестве независимого кандидата в городе Латина, к юго-востоку от Рима, от альянса Суверенной и народной Италии, в который входят группы, выступающие против правительства премьер-министра Марио Драги, сообщает итальянская газета la Repubblica.

Североатлантический союз призывает к выходу Италии из Организации Североатлантического договора и Европейского союза.

Италия назначила выборы на 25 сентября после распада правящего альянса Драги.

Правая коалиция, возглавляемая "Братьями Италии" Джорджии Мелони и включающая партию "Лига" Маттео Сальвини и "Forza Italia" бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, лидирует в опросах общественного мнения, а партия Лоллобригады стремится достичь 3%-ного порога, необходимого для прохождения в парламент.

Лоллобриджида ранее пробовала свои силы в политике, баллотируясь на место в Европейском парламенте в 1999 году.

Легендарная актриса была одной из самых известных итальянских актрис 1950-х и 1960-х годов, снималась в фильмах с Шоном Коннери и Хамфри Богартом, прежде чем начать карьеру фотожурналиста.