Цискаридзе назвал Цоя феноменом российской рок-музыки в своём Телеграм-канале

Артист балета и ведущий телевидения Николай Цискаридзе вспомнил о Викторе Цое в годовщину гибели легендарного музыканта. Автокатастрофа, унесшая жизнь кумира СССР, произошла 15 августа 1990 года.

32 года назад, 15 августа 1990 года, в автомобильной катастрофе погиб знаменитый отечественный музыкант Виктор Цой. В эту печальную дату о покойном исполнителе вспомнил артист балета Николай Цискаридзе.

Звезда сцены и экрана разместил публикацию, посвященный памяти Виктора Цоя, в своем Телеграм-канале: "Виктор Цой - феномен российской рок-музыки. Лидер рок-группы "Кино", музыкант и киноактер, он стал кумиром поколения. Его смерть в автокатастрофе стала настоящей трагедией для страны".

Цискаридзе напомнил о том, что с годами о Цоя не забывают. Нередко на улицах российских городов встречаются надписи "Цой жив!".

Напомним, что не так давно Николай заменил Максима Галкина, покинувшего страну, в роли ведущего популярной передачи "Сегодня вечером". В этом качестве по рейтингам артист обогнал даже опытного ведущего Андрея Малахова.