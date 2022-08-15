Цискаридзе назвал Цоя феноменом российской рок-музыки в своём Телеграм-канале
Артист балета и ведущий телевидения Николай Цискаридзе вспомнил о Викторе Цое в годовщину гибели легендарного музыканта. Автокатастрофа, унесшая жизнь кумира СССР, произошла 15 августа 1990 года.
32 года назад, 15 августа 1990 года, в автомобильной катастрофе погиб знаменитый отечественный музыкант Виктор Цой. В эту печальную дату о покойном исполнителе вспомнил артист балета Николай Цискаридзе.
Звезда сцены и экрана разместил публикацию, посвященный памяти Виктора Цоя, в своем Телеграм-канале: "Виктор Цой - феномен российской рок-музыки. Лидер рок-группы "Кино", музыкант и киноактер, он стал кумиром поколения. Его смерть в автокатастрофе стала настоящей трагедией для страны".
Цискаридзе напомнил о том, что с годами о Цоя не забывают. Нередко на улицах российских городов встречаются надписи "Цой жив!".
Напомним, что не так давно Николай заменил Максима Галкина, покинувшего страну, в роли ведущего популярной передачи "Сегодня вечером". В этом качестве по рейтингам артист обогнал даже опытного ведущего Андрея Малахова.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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