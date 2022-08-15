Россия может предложить союзникам средства авиации и БПЛА - Путин
Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения выставки «Армия-2022» в понедельник, 15 августа.
«Россия готова предложить своим союзникам и партнерам различное вооружение, от стрелкового до бронетехники и артиллерии, авиации и БПЛА», - отметил президент России.
Ударные бепсилотные средства авиации на сегодняшний день стали одними из передовых средств военной разведки и поражения техники противника. Кроме того они исключительно подходят для проведения диверсионных операций в тылу врага.
Учитывая эти факторы Военпром России уделяет большое внимание разработке новых современных средств беспилотной авиации.
Опубликовано: Тарас Медведев
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