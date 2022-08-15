Четырем чиновникам предъявлено обвинение в убийстве эколога в Таиланде
Тайское правосудие предъявит обвинение четырем должностным лицам, подозреваемым в причастности к убийству активиста-эколога в 2014 году.
Прокуратура «решила предъявить обвинение четырем подозреваемым, причастным к делу Билли», заявил в понедельник AFP заместитель пресс-секретаря генеральной прокуратуры Прают Петчхун.
Он подтвердил, что Чайват Лимликитаксор, бывший суперинтендант национального парка Каенг Крачан, должен был быть привлечен к ответственности за «умышленное убийство, насильственное задержание и сокрытие тела».
Ситуация изменилась через два года после того, как прокуратура сняла обвинения с четырех подозреваемых, что осудили правозащитные НПО.
Пор Ча Ли Ракчароен, известный как «Билли», исчез 17 апреля 2014 года после ареста властями на контрольно-пропускном пункте в парке Каенг Крачан к югу от Бангкока. Официальная причина: хранение незаконно собранного меда.
Спустя пять лет после исчезновения «Билли» полиция обнаружила часть обгоревшего черепа в водоеме национального парка. Министерство юстиции указало, что, согласно анализу ДНКон принадлежит активисту. Судебное разбирательство будет продолжено.
Опубликовано: Тарас Медведев
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