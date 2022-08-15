Почему китайцы потеряли из состава своей территории остров Тайвань

Некогда ценная островная территория Тайвань принадлежала китайской земле, но в силу ряда политических и общественных обстоятельств Поднебесная ее потеряла.

С точки зрения полезных ресурсов остров Тайвань никак нельзя считать такой уж драгоценной территорией. На самом деле это небольшой островок 349 на 194 километра с населением двадцать три миллиона жителей, и скромными запасами полезных ископаемых.

С позиции права остров Тайвань является китайской провинцией, но по факту в настоящее время ведет свою самостоятельную политическую жизнь, с чем Китай, конечно же, не согласен и активно борется. Остров является его последней территорией, которую не удалось полноценно вернуть в основной состав. Интересно и то, что Тайвань у Китая не забирало ни одно агрессивно настроенное государство.

Ситуация возникла в большей степени из-за внутренних противоречий, возникших при определении дальнейшего пути развития Китая в середине прошлого века. Сторонникам возрождения имперской формы правления противостояли коммунисты и желающие подзаработать на этих противоречиях.

В 1949-м году сторонники Мао Цзэдуна одержали верх над армией Чан Кайши, который был вынужден бежать на Тайвань со своими сторонниками и двумя миллионами переселенцев. Там Чан Кайши объявил, что отныне Тайвань политическая столица Китая, а он его правитель. Аналогичным образом поступил Мао Цзэдун на материке, обозначив коммунистический путь развития Китая.

Потом Чан Кайши заручился поддержкой американцев, а Мао Цзэдун Советского союза. Так, сформировалось два государственных образования с различными формами политического устройства. На протяжении десятилетий Китай и Тайвань продолжали в той или иной мере конфликтовать, и вопрос о статусе Тайваня, поддерживаемого США, до сей поры остается открытым.

Сегодня жители Тайваня считают себя отдельной нацией, у островного государства есть хорошо вооруженная трехсоттысячная армия и американская поддержка, что позволяет чувствовать себя более чем уверенно.

Китай же вынужден предпринимать достаточно мягкие дипломатические меры, чтобы вернуть остров в свое лоно, но пока это ему не удается. Американцы в свою очередь способствуют напряженности существующей обстановки проведением военных учений и митингов независимости.

Китай в свою очередь принял Закон о противодействии расколу государства, который позволяет при возникновении сторонних препятствий к мирному присоединению Тайваня применить силовые методы воздействия. Каким образом разрешится эта непростая политическая коллизия пока неясно, но вероятность того, что китайцам удастся вернуть Тайвань достаточно высока.