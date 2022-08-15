Польша не будет выдавать виз гражданам России
Польша поддерживает продление санкций ЕС, особенно в отношении приостановки действия соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ, сообщает агентство РАР.
Заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик заявил, что Польша пытается найти собственное решение в этом вопросе.
В интервью PAP Вавжик подтвердил, что Польша поддерживает продление санкций ЕС, особенно в отношении приостановки действия соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ.
Как он отметил, не все страны Евросоюза с этим согласны. Против такого решения выступают, в частности, Германии, Франции и Нидерландов. Он добавил, что Польша пытается найти собственное решение.
Согласно информации, предоставленной Польскому агентству печати, польская дипломатия уже несколько недель ведет переговоры по этому вопросу с некоторыми государствами-членами ЕС. К инициативе, вероятно, присоединятся Литва, Латвия и Эстония , а также Чехия и Словакия .
Опубликовано: Николай Скира
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