Франция завершила операцию «Бархан» на Мали

Руководство Мали попросило иностранных военных представителей покинуть территорию страны в ближайшее время.

Речь идет, прежде всего, о контингенте миссии ООН «МИНУСМА», которая десяток лет пыталась противостоять джихадистам в этой африканской стране.

Последние французские солдаты покинули Мали в ходе операции «Бархан» сообщили в понедельник в министерстве вооруженных сил Франции.

«В этот день в 13:00 (из Парижа, 11:00 по Гринвичу) последний отряд, находившийся на территории Мали, пересек границу между Мали и Нигером », — говорится в сообщении французского генерального штаба.