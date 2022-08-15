Франция завершила операцию «Бархан» на Мали
Руководство Мали попросило иностранных военных представителей покинуть территорию страны в ближайшее время.
Речь идет, прежде всего, о контингенте миссии ООН «МИНУСМА», которая десяток лет пыталась противостоять джихадистам в этой африканской стране.
Последние французские солдаты покинули Мали в ходе операции «Бархан» сообщили в понедельник в министерстве вооруженных сил Франции.
«В этот день в 13:00 (из Парижа, 11:00 по Гринвичу) последний отряд, находившийся на территории Мали, пересек границу между Мали и Нигером », — говорится в сообщении французского генерального штаба.
Опубликовано: Тарас Медведев
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