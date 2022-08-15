Путин: Союзники России не прогибаются перед гегемоном и это очень ценно

Президент Российской Федерации заявил о том, что Россия ценит своих союзников не прогибающихся перед гегемоном.

Выступая на форуме "Армия-2022" президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия высоко ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах.

"Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются", — сказал Владимир Путин. 

Российский лидер подчеркнул, что эти страны выбрали суверенный путь своего развития и теперь вносят существенный вклад в защиту многополярного мира. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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