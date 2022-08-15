Правда ли что самые знаменитые духи Шанель номер пять были изобретены в России

История происхождения легендарных духов ничуть не менее интересна и запутана, что только добавляет покупательского интереса к этому продукту, ведь за ним стоит целый миф.

Идея о российском происхождении духов Шанель выглядит достаточно сумасбродной, но, с другой стороны, далеко не все знают истину, полагая, что их автором является знаменитый дизайнер двадцатого века, что тоже не соответствует истине.

А дело все в том, что существует версия, что к изобретению знаменитых духов приложил руку русский эмигрант Константин Веригин. На самом же деле официальным автором духов Шанель является Эрнест Бо. Но история действительно непростая, поэтому расскажем обо всем по порядку.

Однажды Коко Шанель летом 1921 года проводила время в компании своих друзей, среди которых была супружеская пара Серта, и князь Дмитрий. В разговоре возникла идея о создании духов, которые потом можно было бы продавать. Но едва ли она была высказана всерьез, ведь на тот момент идея о том, чтобы модельеры имели отношение к созданию ароматов, была совершенно невероятной и даже нелепой.

Впоследствии князь Дмитрий познакомил Коко с Эрнестом Бо, который был урожденным москвичом, но жил во Франции, и уже работал над духами Раллет. На тот момент Бо был единственным в своем роде автором духов, который работал с альдегидами. Эрнест продемонстрировал ей свои разработки, и Шанель выбрала пять ароматов.

После этого знаменитая дизайнер занялась дизайном флаконов, и выиграла, создав простую и лаконичную упаковку, в то время как ее конкуренты соревновались в вычурности. И флакон, и коробочка в полной мере соответствовали принципу: просто, но со вкусом. Первую сотню флаконов с духами Шанель отправила известным людям в СССР, что дало старт их популярности.

Что же касается Константина Веригина, то у этого человека есть своя история, если и имеющая отношение к созданию духов Шанель, то только косвенная. Константин был выходцем из русского дворянского рода. В молодые годы его семья перебралась в Крым. Его всегда увлекала работа с ароматами, причем настолько, что сохранились данные о том, что у Веригина была собственная лаборатория, где он проводил свои авторские эксперименты с запахами.

В революционные годы Константин Веригин эвакуировался из Крыма, и впоследствии перебрался во Францию. Там он устроился работать на Эрнеста Бо в 1926-м году. Константин очень уважал и восхищался Эрнестом, называл его своим учителем и наставником, и был несказанно рад сотрудничать с ним.

Насколько серьезным было участие Константина Веригина в создании духов Шанель, если оно вообще было, предположить трудно. Никаких достоверных сведений в отношении этого вопроса не сохранилось.