Первый фильм от Джонни Деппа спустя 25 лет

Джонни Депп получил свою первую режиссерскую работу за 25 лет, сообщает The Hollywood Reporter.

Спустя четверть века после того, как он снял себя и Марлона Брандо в 1997 году в фильме "Храбрый", своем полнометражном режиссерском дебюте, Депп собирается встать за камеру для фильма Модильяни об итальянском художнике Амедео Модильяни, и будет сопродюсером вместе с Аль Пачино и Барри Навиди.

Основанный на пьесе Денниса Макинтайра и адаптированный для экрана Ежи и Мэри Кромоловски, фильм расскажет историю художника и скульптора в Париже в 1916 году.

Долгое время считавшийся критическим и коммерческим провалом, Модильяни переживает бурные и насыщенные событиями 48 часов, которые станут поворотным моментом в его жизни и в конечном итоге укрепят его репутацию легенды искусства. THR понимает, что производство начнется в Европе весной 2023 года, а кастинг будет объявлен в ближайшее время.



“Сага о жизни мистера Модильяни - это то, что я невероятно польщен и по-настоящему унижен, что перенес ее на экран”, - сказал Депп, который продюсирует IN.2, европейское подразделение его продюсерской компании Infinitum Nihil.

“Это была жизнь, полная больших трудностей, но в конечном итоге триумфальная — общечеловеческая история, с которой все зрители могут идентифицировать себя”.

Модильяни отмечает еще один европейский проект для Деппа, поскольку он отряхивается от своего недавнего и жестокого судебного процесса о диффамации против бывшей жены Эмбер Херд.

Он также играет короля Людовика XV в исторической истории любви французского режиссера Майвенн Жанны дю Барри, съемки которой начались в конце июля и которая является первой полнометражной работой Деппа за три года.