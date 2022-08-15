Шепелев назвал родителей Фриске неадекватными в Ютуб-шоу Осторожно: Собчак

Известный ведущий Дмитрий Шепелев признался, что давно простил Владимира Фриске, подавшего на него в суд. Звезда экрана рассказал, что не ограничивал общение своего наследника с бабушкой и дедушкой.

После трагической кончины известной исполнительницы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев воспитывает их общего сына Платона.

Ведущему не удалось сохранить хорошие отношения с родственниками покойной супруги после трагедии. Между сторонами разгорелся публичный конфликт.

На днях своим видением ситуации Дмитрий поделился в эфире Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак".

Шепелев признался, что давно простил отца Жанны Владимира Фриске, который подал на него в суд. Ведущий уверяет, что не ограничивал общение своего наследника с бабушкой и дедушкой. Установленные часы встречи в суде родственники мальчика игнорируют.

"Я убеждал их этого не делать. У них ведь была возможность видеться, мама Жанны была у меня в квартире не один раз, оставалась с Платоном. Но они подают на меня в суд, чтобы он там жил у них. Там были совершенно неадекватные требования. Суд установил: полтора часа два раза в месяц. На эти свидания они не приходят, но зато приходят на ток-шоу".

Примечательно, что совсем недавно в Сети появились сведения о том, что отец скончавшейся исполнительницы Владимир и ее бывший муж смогли наладить отношения после многолетних разбирательств, подписав мировое соглашение в суде.