Стивен Кинг высказал своё мнение о политике Трампа
Он может быть мастером ужасов, но в своем последнем интервью Стивен Кинг посвящает много времени разговорам о политике.
Печально известный автор таких триллеров, как "Кэрри" и "Сияние", выступил в новом откровенном интервью Sunday Times, в котором он назвал бывшего президента Дональда Трампа "ужасным президентом" и "ужасным человеком".
"Я думаю, что он действительно занимался преступным поведением, и, конечно, я чувствовал, что он был социопатом, который пытался свергнуть американскую демократию не из-за каких-либо своих политических желаний, а потому, что не мог признать, что проиграл", - сказал 74-летний Кинг.
Автор ранее публично критиковал Трампа еще в 2020 году, когда он критиковал президента и губернатора Флориды. Рону Десантису за их первоначальную реакцию на пандемию коронавируса.
Кинг, который сам активно работает в Twitter, также рассказал the Sunday Times о роли социальных сетей в нынешнем политическом и культурном климате.
"Это ядовитая таблетка. Я имею в виду, я думаю, что это замечательно, например, что после смерти Джорджа Флойда, его убийства полицией, вы смогли собрать протесты в социальных сетях в городах по всей Америке и по всему миру ", - отметил он.
"Но, с другой стороны, именно социальные сети усилили идею о том, что выборы были украдены у Дональда Трампа. И есть миллионы людей, которые в это верят, и есть миллионы людей, которые считают, что прививки от COVID - это ужасные вещи. Некоторые вещи хороши, некоторые не так хороши, а некоторые прямо-таки злы ”.
Но писатель утверждал, что опасения перед фашизмом в Соединенных Штатах были преувеличены.
Опубликовано: Ангелина Крент
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